Jannik Sinner si è qualificato per la finale del torneo Masters 1000 di Madrid dopo aver sconfitto in semifinale Arthur Fils. La sua vittoria lo porta a un passo da un traguardo importante nel circuito, con la possibilità di diventare il primo tennista a conquistare quel titolo in questa categoria. La finale si terrà nei prossimi giorni, determinando così il suo percorso nel torneo.

Ha battuto in semifinale Arthur Fils e ora potrebbe diventare il primo tennista di sempre a vincere cinque Masters 1000 di fila Il tennista italiano Jannik Sinner ha battuto il francese Arthur Fils nella semifinale del torneo Masters 1000 di Madrid. Ha vinto la partita in due set (6-2, 6-4) e in poco meno di due ore di gioco. Nella finale, che si giocherà domenica 3 maggio, affronterà il vincitore della semifinale tra il belga Alexander Blockx e il tedesco Alexander Zverev, che comincia alle 20. Più del doppio della media europea: e una delle ragioni è che sull'immigrazione fanno il contrario di quello che fanno gli altri Non è...🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Jannik Sinner è in finale anche al torneo Masters 1000 di Madrid

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Jannik Sinner in campo nella semifinale del Master 1000 di madrid contro il francese Fils. DIRETTA #ANSA - facebook.com facebook