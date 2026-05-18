Da Greg a Max Paiella a Village Celimontana

Dal 18 al 24 maggio, Village Celimontana ospita una serie di concerti con diversi artisti in programma. La settimana si apre con un concerto di Greg, che propone il suo spettacolo dedicato al rock’n’roll. La programmazione continua con altre esibizioni, tra cui quella di Max Paiella. La location si conferma come un punto di riferimento per gli eventi musicali durante il periodo. La settimana si svolge senza interruzioni di spettacoli e con pubblico presente.

Dal 18 al 24 maggio sono tanti i concerti in programma a Village Celimontana. Ad aprire il palinsesto è Greg, con la sua vendetta del rock’n’roll. Si va avanti fino a domenica 24 maggio con Max Paiella e Newtones in concerto. Di seguito il programma, giorno per giorno, con tutti i concerti del. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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