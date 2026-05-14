Duo Italia con Greg e Max Paiella alle Officine Cantelmo di Lecce

Giovedì 22 maggio alle Officine Cantelmo di Lecce si tiene uno spettacolo con Greg e Max Paiella. Lo show combina ironia, nonsense e canzoni, creando un viaggio tra diversi generi, lingue e ambientazioni musicali. L’evento inizia alle 21:00, con un costo di 28 euro per il biglietto, disponibile in prevendita su piattaforme online. La serata si presenta come un’occasione per assistere a una performance ricca di momenti surreali e divertenti.

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