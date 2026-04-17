A ruota libera | lo spettacolo di Max Paiella fa tappa a Santa Teresa di Riva
Domenica 19 aprile alle 18:30 a Santa Teresa di Riva si tiene lo spettacolo “A ruota libera” con Max Paiella. L’artista, noto per il suo intervento nella trasmissione di Rai Radio 2 “Il Ruggito del Coniglio”, porterà sul palco il suo spettacolo, che combina elementi di cronaca e ironia. L’evento rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della stagione nella località.
Domenica 19 aprile alle ore 18,30, a Santa Teresa di Riva, arriva uno degli appuntamenti più attesi della stagione: “A ruota libera” lo spettacolo di Max Paiella, direttamente da Il Ruggito del Coniglio, la popolare trasmissione mattutina di Rai Radio 2 che, tra cronaca e ironia, dal 1995 tiene.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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