Successo per la presentazione di Conversazioni dal mare al Salone Internazionale del Libro di Torino

Da ilsipontino.net 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due città, due scenari affacciati sull’Adriatico e un unico filo conduttore: il valore della parola, dell’incontro e del confronto L’edizione 2026 di Conversazioni dal mare è stata presentata al Salone Internazionale del Libro di Torino, appuntamento durante il quale è stata ufficialmente annunciata la decima edizione della manifestazione pugliese dedicata agli incontri culturali a cielo aperto. Durante l’incontro, la coordinatrice editoriale Giulia Murolo ha espresso la propria soddisfazione per il traguardo raggiunto: «Arrivare alla decima edizione significa aver costruito, anno dopo anno, una comunità viva e affezionata. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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