Stasera, domenica 19 aprile 2026, alle 21:20 su Italia 1, va in onda il nuovo format Zelig On. Lo spettacolo, che ha debuttato il 12 aprile, è condotto da Paolo Ruffini con la partecipazione di Lodovica Comello e presenta anche il duo comico Ale e Franz. L’evento televisivo propone una serie di esibizioni di cabaret e comicità dal vivo, con una produzione dedicata alle performance di attori e comici.

Stasera, domenica 19 aprile 2026, alle ore 21:20, Italia 1 trasmette il nuovo format Zelig On. Lo show, che ha debuttato sul canale il 12 aprile scorso, vede la conduzione di Paolo Ruffini affiancato da Lodovica Comello e l’intervento speciale del duo Ale e Franz. Il cast e la struttura della nuova produzione. Il programma si articola su un ciclo di cinque puntate, progettate per offrire una vetrina a una schiera eterogenea di interpreti. Il palcoscenico ospiterà sia comici già consolidati nel televisivo, sia nuovi talenti pronti a presentarsi al grande pubblico. La selezione dei performer punta su una varietà di linguaggi e stili diversi, con una nota rilevante riguardante l’importante presenza femminile all’interno del gruppo di comici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Zelig On torna in TV: Ruffini e Ale & Franz accendono la risata

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