Padel - Sabato e domenica al circolo Madonne Bianche Il Cupra Tour sbarca a SAlessio Tappa nel week-end del circuito

Il padel sempre più in espansione e la Lucchesia si dimostra ricca di appassionati. Sport, performance e spirito di comunità tornano protagonisti a Lucca, con la nuova tappa del "Cupra Padel Tour" 2026, in programma sabato 7 e domenica 8 marzo, al Circolo "Madonne Bianche", a Sant’Alessio. L’iniziativa è promossa da Tuscania Auto e Cupra Garage per la provincia di Lucca che rinnova il proprio impegno nel sostenere lo sport e creare occasioni di incontro tra brand, territorio e "community" locale. Il torneo è aperto a coppie maschili e femminili e si svilupperà nell’arco di due giornate di competizione, con formula ad eliminazione diretta.... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

