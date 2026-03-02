Cupra Padel Tour 2026 | a Lucca la tappa del 7 e 8 marzo con final party esclusivo Ecco come iscriversi

A Lucca si terrà il weekend del 7 e 8 marzo la tappa del Cupra Padel Tour 2026, che si svolgerà al Circolo Madonne Bianche a Sant'Alessio. La manifestazione coinvolgerà appassionati di padel e sportivi, con un evento che culminerà in un party esclusivo. Le iscrizioni sono aperte e i partecipanti possono registrarsi seguendo le indicazioni fornite.

Lucca, 2 marzo 2026 – Sport, performance e spirito di comunità tornano protagonisti a Lucca con la nuova tappa del CUPRA Padel Tour 2026, in programma sabato 7 e domenica 8 marzo al Circolo Madonne Bianche a Sant'Alessio. L’iniziativa è promossa da Tuscania Auto, CUPRA Garage per la provincia di Lucca, che rinnova il proprio impegno nel sostenere lo sport e creare occasioni di incontro tra brand, territorio e community locale. Il torneo è aperto a coppie maschili e femminili e si svilupperà nell’arco di due giornate di competizione con formula a eliminazione diretta. Per tutti gli iscritti è prevista la t-shirt ufficiale di gioco brandizzata CUPRA, mentre la coppia vincitrice si aggiudicherà: Coppa ufficiale del torneo; buono acquisto Decathlon; maglia CUPRA limited edition; cappellino esclusivo CUPRA. 🔗 Leggi su Lanazione.it

