Cuneo scoperti nel covo con l' oro rubato in tre giorni di furti | tre fermati per ricettazione nell’Albese

Nell’Albese, tre persone sono state fermate per ricettazione dopo essere state trovate nel loro covo con l’oro rubato durante un’operazione che ha coinvolto tre giorni di furti nella zona di Cuneo e dintorni. In un’altra operazione, cinque stranieri sono stati arrestati con l’accusa di ricettazione e sospetto di spaccio, in quanto trovati in possesso di gioielli rubati durante i furti. I dettagli delle operazioni sono ancora in fase di approfondimento da parte delle forze dell’ordine.

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Cinque individui identificati e numerosi oggetti rubati recuperati in un’operazione condotta dalla Polizia di Stato nell’Albese, dove sono stati eseguiti controlli a seguito di segnalazioni su una possibile attività di spaccio di sostanze stupefacenti. I soggetti, di nazionalità rumena e albanese, sono stati fermati per ricettazione dopo il ritrovamento di preziosi risultati provento di furti in abitazione avvenuti a Cuneo e dintorni tra il 3 maggio e il 5 maggio scorsi. Operazione della Polizia nell’Albese: la fonte della notizia Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, nella mattinata del 6 maggio la Squadra Mobile della Questura di Cuneo ha dato esecuzione a una serie di servizi mirati all’identificazione degli occupanti di un alloggio situato nell’area dell’Albese. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Cuneo, scoperti nel covo con l'oro rubato in tre giorni di furti: tre fermati per ricettazione nell’Albese ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Roghi di rifiuti nel Chianti fiorentino, tre casi scoperti in pochi giorniTre episodi distinti di combustione illecita di rifiuti, avvenuti in pochi giorni nello stesso territorio comunale, sono stati accertati dai... Voghera: fuggono dopo l’assalto flop in negozio e vengono scoperti con il bottino di tre furti in autoVoghera (Pavia), 8 marzo 2026 – Sono fuggiti dopo un tentato furto in un negozio, poi intercettati dai carabinieri nel parcheggio di un centro...