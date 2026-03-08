A Voghera, due uomini hanno tentato di svaligiare un negozio, ma sono fuggiti quando sono stati scoperti. Dopo aver compiuto altri furti in auto e aver fatto alcune spese, sono stati intercettati dai carabinieri nel parcheggio di un centro commerciale. Durante il controllo, sono stati trovati in possesso del bottino proveniente dai furti.

Voghera (Pavia), 8 marzo 2026 – Sono fuggiti dopo un tentato furto in un negozio, poi intercettati dai carabinieri nel parcheggio di un centro commerciale dopo aver fatto altre 'spese'. Si è conclusa con 4 denunciati, in stato di liberà, una serata movimentata sia per il gruppo di ladri che per i militari del Norm (Nucleo operativo Radiomobile) della Compagnia di Voghera, che alla fine hanno bloccato la banda ritenuta responsabile di diversi furti ai danni di esercizi commerciali. L’assalto. La vicenda ha avuto inizio nella tarda serata, quando al 112 è arrivata la richiesta d'intervento per un furto in corso all'interno del punto vendita "Action" in via Piacenza a Voghera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Voghera: fuggono dopo l’assalto flop in negozio e vengono scoperti con il bottino di tre furti in auto

Sedrina, fuggono con la refurtiva di tre furti in casa e si schiantano contro un’altra auto: un arrestoBergamo, 13 gennaio 2026 – I carabinieri lo hanno trovato in possesso di un ingente quantitativo di monili in oro, risultato provento di tre furti in...

Voghera, colpo fallito da Trony: la cassaforte resiste e ladri fuggono senza bottinoVoghera (Pavia), 21 febbraio 2026 - Con un flessibile sono riusciti a tagliare le inferriate e a entrare dalla finestra, ma non ad aprire anche la...