Cultura CITTADINAPOLI a Massa di Somma 2026… al via la IV edizione

A Massa di Somma, nel 2026, si apre la quarta edizione di Cultura CITTADINA(POLI). La manifestazione prevede due eventi principali, che vedranno la partecipazione del giornalista Ciro Pellegrino e di Oscar di Maio. La rassegna si svolge nel corso dell’anno e coinvolge diversi protagonisti del panorama culturale locale. Due appuntamenti sono stati annunciati come parte del programma, senza indicazioni specifiche sulle date o sui temi trattati.

Prende il via la IV edizione di Cultura CITTADINA(POLI) a Massa di Somma 2026. con due appuntamenti che coinvolgo il giornalista Ciro Pellegrino e Oscar di Maio. Dopo l’anteprima di dicembre che ha avuto un bellissimo riscontro di pubblico, prende il via la IV edizione di Cultura CITTADINA(POLI) a Massa di Somma 2026. con due appuntamenti che coinvolgo il giornalista Ciro Pellegrino e Oscar di Maio. L’iniziativa è fortemente voluta dal Sindaco Gioacchino Madonna, con la collaborazione della dr.ssa Ilaria Caruso, Segretario Comunale e Responsabile della Cultura e l’organizzazione per il terzo anno consecutivo dell’Associazione “L’ora d’aria”, che si impegna costantemente nella promozione della cultura nel territorio attraverso varie iniziative originali ed emotivamente coinvolgenti per gli spettatori. 🔗 Leggi su 2anews.it

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