Concorso Internazionale di Fotografia Città di Latina | al via la IV edizione

È iniziata la quarta edizione del Concorso Internazionale di Fotografia Città di Latina, promosso da Latina Mater Ets, dalla Fondazione Roma e dal Comune di Latina. L'evento coinvolge fotografi provenienti da vari paesi e si svolge nella città, con partecipazioni e mostre previste in diversi luoghi. La competizione si svolge sotto la direzione di un comitato organizzatore dedicato, che ha aperto le iscrizioni e annunciato le tappe principali.

Torna per la sua quarta edizione il Concorso Internazionale di Fotografia Città di Latina, promosso da Latina Mater Ets, Fondazione Roma e Comune di Latina.Il concorso ha come intento quello di portare a Latina fotografi da tutto il mondo e porre l’attenzione sulla fotografia contemporanea.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate “Città di Cologna Spiaggia”, al via la XVII edizione del Concorso Letterario NazionaleOltre la Competizione: Un’Opportunità di Crescita La partecipazione al Premio “Città di Cologna Spiaggia” va oltre la semplice competizione. Concorso internazionale Città di Baronissi. manifestazione al via dal 4 maggioTempo di lettura: 3 minutiSarà ancora una volta la musica a trasformare Baronissi in un polo culturale di respiro internazionale. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: MonoVisions Photo Awards: Concorso fotografico in bianco e nero con premi in denaro; Fotografia speleologica: la UIS lancia il 2° concorso fotografico internazionale sugli ecosistemi sotterranei; LATINA | Fotografia e musica in dialogo dal 7 maggio al Museo Cambelotti, tra concerti e premiazioni; Momenti rilevanti della fotografia naturale. Concorso Internazionale di Fotografia Città di Latina, presentata la quarta edizionePresentata al Circolo Cittadino Sante Palumbo la quarta edizione del Concorso Internazionale di Fotografia Città di Latina: oltre 2.000 foto da tutto il mondo e mostre al Museo Cambellotti dal 7 al ... latinaquotidiano.it Concorso Internazionale di Fotografia Città di Latina, cinque serate per cinque grandi Maestri della fotografiaDal 7 al 31 maggio 2026, il Museo Duilio Cambellotti di Latina ospita la quarta edizione del Concorso Internazionale di Fotografia Città di Latina, che quest’anno si apre con un omaggio a un grande ... latinaoggi.eu La Ginnastica Saluzzo ha partecipato con successo alla 18^ edizione del Concorso Internazionale di Danza “Sanremo Dance Festival”, tenutosi al Teatro Ariston di Sanremo, ottenendo risultati significativi tra i 1850 ballerini in gara provenienti da tutto il mond - facebook.com facebook Aperte le iscrizioni a International Coffee Tasting 2026: il concorso di #IIAC premia i migliori caffè con Gold Medal e strumenti concreti per le aziende #horeca #foodservice #InternationalCoffeeTasting x.com