Al Grand Hotel Vanvitelli la IV edizione delle Giornate Gastroenterologiche Casertane

Venerdì 8 e sabato 9 maggio, il Grand Hotel Vanvitelli di San Marco Evangelista ospiterà la quarta edizione delle Giornate Gastroenterologiche Casertane. L’evento si svolgerà in due giornate e sarà dedicato al tema “Innovazioni in gastroenterologia: dalla diagnosi alla terapia e salute sistemica”. La conferenza riunirà professionisti del settore e si concentrerà su aggiornamenti e novità nel campo della gastroenterologia.

Venerdì 8 e sabato 9 maggio il Grand Hotel Vanvitelli di San Marco Evangelista ospiterà la quarta edizione delle Giornate Gastroenterologiche Casertane, prestigioso appuntamento dedicato quest’anno al tema “Innovazioni in gastroenterologia: dalla diagnosi alla terapia e salute sistemica”.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate "Current controversies in cardiology": al Grand Hotel Piazza Borsa la prima edizionePrevenzione e rischio cardiovascolare, cardiomiopatie e insufficienza cardiaca, controversie nella gestione delle aritmie: sono solo alcuni dei temi... "Prevenzione delle Malattie Cardiovascolari e Riabilitazione": congresso al Grand Hotel ExcelsiorReggio Calabria ospiterà, il 17 e 18 aprile al Grand Hotel Excelsior, il Congresso Nazionale "Prevenzione delle Malattie Cardiovascolari e... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: ORDINE MEDICI CASERTA. 40 E 50 ANNI DI ISCRIZIONE ALL'ALBO. DOMANI CERIMONIA AL GRAND HOTEL VANVITELLI; Caserta celebra i suoi medici: riconoscimenti per 40 e 50 anni di iscrizione all’Albo professionale; ORDINE DEI MEDICI - Mezzo secolo di professione, il presidente Manzi premia i ‘veterani’; Caserta, l’Ordine dei Medici premia 208 professionisti per 40 e 50 anni di iscrizione. APRIRà LE PORTE AL TANGO ARGENTINO,Un evento speciale che, per la prima volta nella storia, aprirà le porte della Reggia di Caserta al tango. E così il tango argentino, ballo dichiarato Patrimonio Culturale Intangibile dell'Umanità, ... casertafocus.net Caserta, nuova capitale dei giudici tributari: focus sulla riforma al Grand hotel VanvitelliIl gotha della magistratura tributaria nazionale si riunisce da questo pomeriggio a Caserta per una due giorni organizzata dall’Associazione magistrati tributari (A.m.t.). Si tratta di un importante ... ilmattino.it Grande partecipazione anche alla tappa di #Catania. Un altro appuntamento ricco di contenuti tecnici, confronto e aggiornamento per i professionisti della disinfestazione. Un sentito grazie ai nostri clienti che continuano a seguirci e a partecipare con intere - facebook.com facebook