Il 17 marzo 2026, Cuba ha vissuto un blackout totale che ha lasciato l'intera isola senza corrente elettrica. Il collasso del Sistema Energetico Nazionale ha causato interruzioni estese e ha provocato proteste tra la popolazione. Nessuna fonte ufficiale ha ancora chiarito le ragioni di questo completo collasso. La situazione ha coinvolto cittadini, infrastrutture e servizi essenziali in modo simultaneo.

Il 17 marzo 2026 l’intera isola di Cuba è rimasta priva di energia elettrica a seguito del collasso totale del Sistema Energetico Nazionale (SEN). La compagnia statale Unión Eléctrica de Cuba (Une) ha confermato la disconnessione simultanea dell’alimentazione in tutto il territorio caraibico. Le cause precise non sono state ancora chiarite, ma le procedure per il ripristino graduale sono già state avviate secondo quanto comunicato sul canale Telegram ufficiale dell’azienda. Questa interruzione non è un evento isolato: già il 4 marzo un guasto alla centrale termoelettrica Antonio Guiteras nella provincia di Matanzas aveva tagliato fuori dalla rete la maggior parte del Paese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cuba senza luce: blackout totale e proteste nel 2026

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