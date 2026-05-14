Nell’isola si sono esaurite le scorte di gasolio, causando blackout diffusi e proteste tra la popolazione. La riduzione delle forniture provenienti dalla Russia ha contribuito a questa situazione, lasciando molte aree senza energia. Le autorità locali si trovano ora ad affrontare un aumento della domanda energetica durante il periodo estivo, senza avere ancora una strategia chiara per garantire le forniture necessarie. La crisi energetica ha portato a disagi e malcontento tra i residenti, che si sono manifestati in diverse località.

? Domande chiave Come farà il governo a gestire il picco di domanda estiva?. Perché le forniture russe si sono esaurite così rapidamente?. Quali decisioni americane hanno bloccato le importazioni di greggio?. Come si trasformeranno le proteste notturne dei cittadini cubani?.? In Breve Blackout all'Avana superano le 20-22 ore giornaliere secondo Vicente de la O Lévy.. Forniture russe terminate nei primi giorni di maggio dopo i rifornimenti di fine marzo.. Importazioni di greggio dagli Stati Uniti bloccate da oltre quattro mesi dall'amministrazione Trump.. Cittadini manifestano di notte con pentole e padelle contro la crisi energetica estiva.. Il ministro dell’Energia e delle Miniere, Vicente de la O Lévy, ha confermato oggi che le scorte di gasolio a Cuba sono ormai esaurite, aggravando una crisi energetica che minaccia l’intera isola. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cuba, scorte di gasolio esaurite: blackout e proteste nell’isola

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