Crotone Torriani | il numero 7 guida la sfida per il riscatto sociale
A Crotone, una squadra di sette enti sta lavorando insieme per affrontare le sfide sociali della città. Si tratta di associazioni, istituzioni e organizzazioni che collaborano per promuovere iniziative di inclusione e sviluppo locale. La discussione si concentra su come il lavoro onesto possa diventare un elemento di beneficio condiviso, contribuendo a migliorare le condizioni di vita in un contesto segnato da difficoltà sociali ed economiche. La partnership mira a trovare soluzioni concrete e condivise per il riscatto sociale.
? Domande chiave Quali sono le sette realtà che devono collaborare per il riscatto? Come può il lavoro onesto diventare un bene pubblico per Crotone? Perché i giovani devono smettere di considerare la città una parentesi? Chi deve assumersi la responsabilità di proteggere le radici della comunità??? In Breve Evento celebrato il 17 maggio 2026 in Piazza Pitagora a Crotone. Il numero sette richiama il ritmo del settennale della festa cittadina. Appello all'alleanza educativa tra scuole, istit . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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