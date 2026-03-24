Nel calciomercato della Juventus, i dirigenti stanno seguendo diverse trattative per rinforzare la rosa. Tra i nomi più citati ci sono portieri e centrocampisti di alto livello, con alcuni accordi ancora da definire. La lista dei possibili acquisti comprende diversi profili ritenuti utili per rafforzare la squadra. Gli aggiornamenti sui trasferimenti sono costantemente monitorati e comunicati dai media specializzati.

Calciomercato Juve, i bianconeri sono al lavoro per rinforzare la rosa e i nomi sul taccuino di Comolli sono diversi. Gli aggiornamenti. Le dinamiche che regolano il calciomercato della Juve sono entrate in una fase di fibrillazione estrema, con la dirigenza bianconera impegnata a tracciare le linee guida per una rosa che punta a tornare protagonista assoluta in Europa. La strategia del club sembra muoversi su due binari paralleli: da un lato l’inserimento di campioni di caratura internazionale, dall’altro lo sfruttamento di occasioni contrattuali irripetibili. Una delle notizie più clamorose riguarda la porta. Tra i nomi presi in considerazione per il futuro della retroguardia c’è quello di Alisson, l’estremo difensore del Liverpool il cui contratto scadrà nel 2027. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: da Alisson a Bernardo Silva, il punto sulle trattative. Gli aggiornamenti

Articoli correlati

La Juve tenta Bernardo Silva. Chiesa spinge: le trattative con la PremierTorino, 14 gennaio 2026 – Si stringe l’imbuto del calciomercato invernale della Juventus.

Leggi anche: Calciomercato Juve, incontro con l’agente di Bernardo Silva: la situazione

Una raccolta di contenuti su Calciomercato Juve

Temi più discussi: Milan, Goretzka e Gila le prima scelte per la prossima stagione. Mossa Juve per la porta: obiettivo Alisson; Juventus, cosa succede con Dibu Martinez e Alisson; Il Liverpool esercita l'opzione per tenersi Alisson, ma la Juve non molla. E ha anche un piano B...; Calciomercato Juventus, si pensa al nuovo portiere: le idee di Comolli.

Alisson, Kolo Muani e Bernardo Silva: come stanno le cose per la JuventusNel VIDEO le possibili mosse della Juventus nel prossimo mercato estivo. Tra i nomi presi in considerazione c’è quello di Alisson, portiere del Liverpool in scadenza nel 2027: i costi sono alti, sopra ... sport.sky.it

Mercato Juventus, è caccia apertissima al nuovo portiere: tra questi tre nomi potrebbe nascondersi il prossimo numero unoMercato Juventus, la dirigenza cerca un portiere per la sessione estiva e valuta con grandissima attenzione 3 profili di caratura internazionale La Juventus inizia a pianificare con grande precisione ... juventusnews24.com

Si accende il calciomercato della #Juve Rudiger, Senesi, Celik, Ederson, Goretzka, Kessie, Pellegrini, Bernardo Silva, Zirkzee, Kolo Muani, Alisson, Vicario e De Gea nel mirino per l’estate L’ARTICOLO DI JUVENTUSNEWS24.COM LO TROVI NEL PRI - facebook.com facebook

Calciomercato #Juve Le ultime novità x.com