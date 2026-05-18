Crolla torre di 200 metri serviva a misurare il vento per un nuovo impianto eolico a Canino | FOTO

Da viterbotoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella campagna di Canino, nella zona di Mezzagnone, un grande anemometro alto circa 200 metri è crollato a terra senza preavviso. La torre, che serviva a misurare il vento per un nuovo impianto eolico, si è sganciata e si è schiantata sul suolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per mettere in sicurezza l’area e verificare eventuali danni. Al momento, non si registrano feriti tra le persone presenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nella campagna di Canino, precisamente nella località di Mezzagnone, un gigantesco anemometro di circa duecento metri si è abbattuto improvvisamente sul terreno. L'episodio si è verificato nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 maggio, preoccupando molto i residenti di questa operosa area. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

An Alien Entity Emerged From a Meteorite in West Virginia. A Forest Crew Paid the Price.

Video An Alien Entity Emerged From a Meteorite in West Virginia. A Forest Crew Paid the Price.

Sullo stesso argomento

Impianto eolico nelle terre del Primitivo: il vento che tira non piace al Consorzio di TutelaTORREERCHIE - Il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria esprime forte dissenso in merito alla determinazione numero 55 del 19 febbraio 2026...

Leggi anche: Stop al mega progetto eolico tra Tuscania e Viterbo: erano previste 18 torri alte oltre 200 metri

Crolla una torre dello storico castello di Escalona poco prima dell'apertura al pubblicoUna torre dello storico castello di Escalona (Toledo) è crollata sabato pochi minuti prima dell’apertura al pubblico. Nessun ferito, area transennata e indagine sulle cause. Una parte del castello di ... it.euronews.com

Crolla parte del castello di Toledo: il momento in cui la torre medievale si schianta a terraIl castello di Escalona a Toledo ha perso la sua Torre del Barbacane. Alcuni video, girati da diverse persone in attesa di entrare, hanno immortalato il momento del crollo della struttura, avvenuto ... video.corriere.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web