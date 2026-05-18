Crolla torre di 200 metri serviva a misurare il vento per un nuovo impianto eolico a Canino | FOTO

Nella campagna di Canino, nella zona di Mezzagnone, un grande anemometro alto circa 200 metri è crollato a terra senza preavviso. La torre, che serviva a misurare il vento per un nuovo impianto eolico, si è sganciata e si è schiantata sul suolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per mettere in sicurezza l’area e verificare eventuali danni. Al momento, non si registrano feriti tra le persone presenti.

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