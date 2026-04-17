Impianto eolico nelle terre del Primitivo | il vento che tira non piace al Consorzio di Tutela

Il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria ha annunciato il proprio dissenso riguardo alla decisione della Sezione Transizione Energetica della Regione Puglia, datata 19 febbraio 2026, che autorizza la realizzazione di un grande impianto eolico nelle terre del Primitivo. La posizione del consorzio si basa sulla valutazione che il progetto non sia in linea con le esigenze di tutela del territorio e delle produzioni locali.

TORREERCHIE - Il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria esprime forte dissenso in merito alla determinazione numero 55 del 19 febbraio 2026 della Sezione Transizione Energetica della Regione Puglia, che autorizza la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico di rilevante dimensione.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Eolico nel territorio del Primitivo di Manduria: consorzio, “servono scelte più equilibrate” Autorizzazione regionale per un impianto da dodici generatoriDi seguito il comunicato: Il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria esprime forte dissenso in merito alla Determinazione n. "No" al maxi impianto eolico offshore: il Comune di Favignana boccia il progettoIl Comune di Favignana (Trapani), nelle isole Egadi, ha formalizzato la propria posizione contraria al progetto del mega impianto eolico offshore... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Decreto Aree Idonee 2025, dove si può installare il fotovoltaico con iter accelerato. Eolico nel territorio del Primitivo di Manduria: consorzio, servono scelte più equilibrate Autorizzazione regionale per un impianto da dodici generatoriIl Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria esprime forte dissenso in merito alla Determinazione n. 55 del 19 febbraio 2026 della Sezione Transizione Energetica della Regione Puglia, che autorizz ... noinotizie.it Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria contro il mega parco eolico tra Taranto e LizzanoIl Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria prosegue con determinazione la sua azione di contrasto ai progetti eolici previsti nell’area della Dop, ribadendo la necessità di proteggere il ... affaritaliani.it