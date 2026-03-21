La Croazia ha annunciato i giocatori convocati dal CT Zlatko Dalic per le amichevoli di marzo, con Luka Modric tra i selezionati. Il centrocampista del Milan, nato nel 1985, sarà in campo insieme ad altri sette calciatori italiani. La lista comprende anche diversi nazionali che parteciperanno alle prossime sfide contro Colombia e Brasile.

Luka Modric, centrocampista del Milan, figura nell'elenco dei convocati della Croazia per le prossime due amichevoli internazionali in programma contro la Colombia e il Brasile. Con il Pallone d'Oro 2018, altri sette giocatori che militano nel campionato di Serie A. Qui di seguito, dunque, la lista diramata dal Commissario Tecnico, Zlatko Dalic. Portieri: Dominik Livakovic (Dinamo), Ivor Pandur (Hull City), Karlo Letica (Lausanne-Sport). Attaccanti: Ivan Perišic (PSV), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Ante Budimir (Osasuna), Marco Pašalic (Orlando City), Petar Musa (Dallas), Igor Matanovic (Friburgo). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Croazia, i convocati del CT Dalic per le amichevoli di marzo: chiamato Modric con altri 7 ‘italiani’

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