Il commissario tecnico della Nazionale croata ha commentato il ruolo di Luka Modric, affermando che conosce le sue intenzioni e come intende proseguire la sua carriera internazionale. Ha inoltre definito Modric il capitano della squadra, sottolineando la sua leadership. La dichiarazione è stata rilasciata durante una conferenza stampa, in cui sono state trattate le questioni relative al futuro del centrocampista.

Zlatko Dalic, commissario tecnico della Nazionale croata, ha voluto rilasciare alcune parole in conferenza stampa sul futuro di Luka Modric, centrocampista del Milan arrivato in estate dal Real Madrid a parametro zero, con la Nazionale. Ecco, di seguito, le parole riportate da Sportske Novosti. Le parole del CT Dalic su Luka Modric: «Se Modric giocherà ancora in Nazionale dopo il Mondiale? Luka sa meglio di chiunque altro cosa farà e come proseguirà. È il nostro capitano, la nostra guida e il nostro leader. Molte volte lo hanno dato per finito, ma lui è unico e irripetibile. Spero che ci aiuterà al Mondiale a fare ancora una volta grandi cose». 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Dalic su Modric e la Nazionale: “Sa cosa farà e come proseguirà. E’ il nostro capitano”

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