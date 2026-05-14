Elezioni e crisi idrica il candidato sindaco Di Rosa al Prefetto | Aica fermi iniziative vessatorie rischiamo il collasso economico

Il candidato sindaco ha inviato una comunicazione al Prefetto di Agrigento, evidenziando preoccupazioni riguardo alle recenti decisioni dell’azienda incaricata del servizio idrico. In particolare, si fa riferimento alle iniziative adottate dall’azienda durante il periodo di campagna elettorale, considerate vessatorie, e si mette in guardia sul rischio di un possibile collasso economico legato alla crisi idrica. La lettera sottolinea l’urgenza di fermare tali azioni per evitare conseguenze peggiorative sulla gestione del servizio pubblico.

Il candidato sindaco Giuseppe Di Rosa annuncia una nota urgente al Prefetto di Agrigento sulla gestione del servizio autobotti e sulle iniziative assunte dai vertici di AICA in piena campagna elettorale.“Non è accettabile – dichiara Di Rosa – che mentre Agrigento vive una crisi idrica permanente. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Elezioni, il candidato sindaco Di Rosa: "Vi portiamo a votare, ecco come"Il candidato sindaco di Agrigento, Giuseppe Di Rosa, lancia l’iniziativa “Ti portiamo noi a votare”, un servizio totalmente gratuito di...

Crisi idrica Irpinia: Alto Calore al collasso, rischioLa crisi idrica in Irpinia ha raggiunto un punto di non ritorno, con l’Ente Alto Calore che affronta ritardi nella gestione del debito e...

Temi più discussi: Enna: Ezio De Rose accetta l’invito al confronto pubblico sul tema idrico; Mazzeo (PD): Ad Avellino siamo stanchi, con Pizza si volta pagina; Crisi idrica in Sicilia: e la provincia di Messina?; Marano, l'emergenza idrica c'è da 10 anni. Ridicoli gli ex amministratori che oggi fanno i fenomeni e i saputelli contro il Comune. Loro dove erano nei mesi e anni scorsi?.

Trapani, crisi idrica: M5S chiede consiglio comunale apertoA Trapani l’emergenza idrica diventa ulteriore terreno di scontro politico. Dopo mesi di disagi e ordinanze sulla non potabilità dell’acqua, il Movimento 5 Stelle alza il livello dello scontro con ... tp24.it

Dalla crisi idrica alla strategia: Acqua Novara VCO accelera su resilienza, qualità e innovazioneLa gestione dell’acqua è oggi una delle sfide più concrete e urgenti della transizione ecologica. Non si tratta più solo di garantire un servizio essenziale, ma di ripensare modelli industriali, infra ... ansa.it