Maturità 2026 correzione delle prove scritte | ecco le aree disciplinari Decreto MIM

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato il decreto n. 28 del 18 febbraio 2026, che riguarda la correzione delle prove scritte dell'esame di Maturità 2026. Nel documento sono definite le aree disciplinari coinvolte nel processo di valutazione. La normativa stabilisce le modalità e i criteri per la correzione delle prove scritte degli studenti che affrontano l'esame di maturità quest'anno.