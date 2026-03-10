Maturità 2026 correzione delle prove scritte | ecco le aree disciplinari Decreto MIM
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato il decreto n. 28 del 18 febbraio 2026, che riguarda la correzione delle prove scritte dell'esame di Maturità 2026. Nel documento sono definite le aree disciplinari coinvolte nel processo di valutazione. La normativa stabilisce le modalità e i criteri per la correzione delle prove scritte degli studenti che affrontano l'esame di maturità quest'anno.
Esame di Maturità 2026: il Ministero dell'Istruzione e del Merito pubblica il decreto n. 28 del 18 febbraio 2026 in cui sono presenti le aree disciplinari ai fini della correzione delle prove scritte.
