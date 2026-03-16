La nuova edizione di Scatta alle Cascine tra sport e solidarietà

Il 19 aprile 2026 si terrà a Firenze la quattordicesima edizione di Scatta alle Cascine, evento che si svolge nel Parco delle Cascine. La manifestazione coinvolge appassionati di fotografia e sport, offrendo un’occasione per partecipare a attività che uniscono entrambe le passioni. La giornata è organizzata nel grande spazio verde del parco, che sarà aperto al pubblico per l’intera durata dell’evento.

Firenze, 16 marzo 2026 – Firenze si prepara ad accogliere la quattordicesima edizione di Scatta alle Cascine, in programma il 19 aprile 2026 all’interno del Parco delle Cascine. L’evento prevede una gara competitiva Uisp di 10 chilometri affiancata da una corsa ludico–motoria di 4 chilometri, con l’obiettivo di unire sport, partecipazione e solidarietà. Scatta alle Cascine, la presentazione La manifestazione è promossa dai Club Lions e Leo della Toscana, con il coinvolgimento di 26 Lions Club di Firenze e Prato e del Leo Club Firenze, e si svolge con il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Firenze. Il ricavato dell’iniziativa sarà destinato al Banco Alimentare della Toscana, con un contributo anche per MaratonAbili e per la Lions Clubs International Foundation. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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