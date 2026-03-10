2.000 studenti al teatro | Arona unisce scuole e cultura

A Arona, più di 2.000 studenti hanno partecipato a una rassegna teatrale dedicata alle scuole locali. L’evento si è svolto presso il teatro cittadino e ha visto coinvolte diverse classi provenienti da istituti scolastici della zona. La manifestazione ha offerto agli studenti l’opportunità di assistere a rappresentazioni teatrali, promuovendo il rapporto tra le scuole e la cultura.

La rassegna teatrale dedicata alle scuole di Arona ha raggiunto un traguardo significativo, coinvolgendo oltre 2.000 studenti del territorio in un percorso di formazione culturale e umana. L’iniziativa, conclusa il lunedì 9 marzo 2026, ha la partecipazione attiva di istituti dell’infanzia, delle scuole primarie e dei licei, uniti dall’obiettivo comune di avvicinare i giovani all’arte scenica. Grazie al contributo logistico di Borgo Agnello, sedici pullman hanno garantito il trasporto gratuito per i piccoli spettatori verso il teatro San Carlo di Arona, rendendo l’accesso alla cultura realmente inclusivo. Tre spettacoli distinti sono stati proposti con sette repliche complessive, coprendo diverse fasce d’età e temi narrativi che spaziano dalla fiaba alla storia vera. 🔗 Leggi su Ameve.eu

