Vertice leghista Fabbri-Guidesi Si rafforza l’asse basso-padano per dare più voce ai territori

Il sindaco di una città e l’assessore regionale lombardo si sono incontrati sulle rive di un grande fiume per discutere di questioni territoriali. Durante il vertice, Fabbri e Guidesi hanno rafforzato l’alleanza tra le forze politiche del basso e del padano, sottolineando l’intenzione di dare maggiore voce ai territori di riferimento. L’incontro ha visto protagonisti due rappresentanti politici in un contesto informale e diretto.

È il classico caso in cui di indizi ne bastano due, per fare una prova. Attovagliati sulle rive del Grande Fiume, il sindaco Alan Fabbri e l'assessore regionale lombardo Guido Guidesi hanno fatto parlare il cuore. Ormai possiamo dire che l'associazione culturale che, nelle ambizioni di promotori, rappresenterà la gente della Bassa Padana, è realtà. Mantova, centro storico. L'altro giorno i due amministratori si sono visti. Anzi, rivisti. L'ultima volta che si sono incontrati è stato il 3 gennaio scorso per lo scambio di auguri. All'epoca era solo un'idea circolata più o meno in modo carbonaro. Il che ha indiscutibilmente una componente di fascino.