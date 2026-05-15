Acquista un gratta e vinci da 2 euro su un aereo viene invitata all' evento Ryanair e torna a casa con mezzo milione

Una donna, passeggera abituale di un volo della compagnia aerea, ha acquistato un gratta e vinci da 2 euro a bordo di un aereo. Successivamente, è stata invitata a partecipare a un evento organizzato dalla stessa compagnia. Al ritorno a casa, ha scoperto di aver vinto 500.000 euro con il biglietto vincolato a una lotteria di beneficenza. La vincita è stata confermata dalle autorità competenti, che hanno verificato il biglietto e il premio.

Da un gratta e vinci di 2 euro a una vittoria pari a mezzo milione. È successo a una cliente abituale di Ryanair che aveva acquistato un biglietto per una lotteria di beneficenza. Dalla lotteria all'evento beneficoHelen Swindells a maggio 2025 era su un volo partito da Cracovia e diretto a. 🔗 Leggi su Today.it

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