A Carsoli, un regalo dell’8 marzo si è trasformato in una lite furiosa tra fidanzati dopo che uno dei due ha dichiarato di aver vinto mezzo milione di euro con un Gratta e Vinci. La discussione ha coinvolto entrambi, lasciando la comunità locale senza parole e creando tensioni all’interno della coppia. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti, rendendo il fatto molto discusso in paese.

A Carsoli, un regalo per l’8 marzo si è trasformato in un intrigo degno di un romanzo giallo, lasciando un’intera comunità con il fiato sospeso e una relazione sentimentale sull’orlo del baratro. Al centro della vicenda c’è una vincita straordinaria da 500mila euro realizzata presso la ricevitoria del Bar Renato, situata nel cuore del centro commerciale cittadino. Quello che doveva essere un momento di festa tra una coppia di origini rumene residenti in paese, si è tramutato in una sparizione misteriosa: la donna, dopo aver grattato il biglietto fortunato, si sarebbe dileguata nel nulla. Il “caso” del Gratta e Vinci: tra mimose mancate e minacce di denuncia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Il mezzo milione è mio”. Gratta e Vinci fortunato, ma fidanzati litigano furiosamente. Cosa è successo

Articoli correlati

Leggi anche: Vince mezzo milione con un Gratta e Vinci da 5 euro: colpo fortunato alla tabaccheria Orlandi di via Romana

Leggi anche: Da cinque euro a mezzo milione. Gratta e vinci d’oro in via Romana

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Il mezzo milione è mio Gratta e Vinci...

Temi più discussi: Il mezzo milione è mio, lite tra fidanzati sul Gratta e Vinci. Ma lei deposita il biglietto e non torna a casa; Vince un milione di euro con un gratta e vinci comprato lungo la Provinciale; Gratta e vince mezzo milione di euro al bar, la fortunata è una 40enne: Non ci posso credere; SENZA PAROLE! Gratta e vince mezzo milione di euro al bar, incredula 40enne: Non ci posso credere.

«Il mezzo milione è mio», lite sul Gratta e Vinci. Il compagno accusa la donna, ma lei deposita il biglietto e non torna a casaE’ giallo sulla vincita da 500mila euro realizzata alla ricevitoria del Bar Renato che si trova nel centro commerciale di Carsoli. La donna rumena che ha realizzato il consistente ... ilmessaggero.it

Il fidanzato le regala un Gratta e Vinci da 500.000 euro: lei vince, incassa il bottino e sparisceUn regalo dell'8 marzo da 500mila euro si trasforma in lite a Carsoli: lei incassa il Gratta e Vinci e non torna più dal fidanzato ... ilfattoquotidiano.it

Regala un gratta e vinci alla fidanzata per l’8 marzo. Lei vince, incassa e non torna più a casa - facebook.com facebook