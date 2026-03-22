Le condizioni dei Pasdaran per finire la guerra e l’ultimatum di Trump su Hormuz Axios | Il presidente Usa prepara team per negoziare con l’Iran – La diretta

Al ventitreesimo giorno di conflitto tra Usa, Israele e Iran, il capo di stato maggiore dell’Idf, il tenente generale Eyal Zamir, lancia un allarme che riguarda direttamente l’Europa. Secondo quanto riporta The Times of Israel, Zamir ha dichiarato che i missili iraniani hanno una «gittata tale da raggiungere le capitali europee: Berlino, Parigi e Roma, e sono tutte a portata di tiro diretta». Le parole del generale arrivano dopo che Teheran ha lanciato due missili balistici intercontinentali, con una gittata dichiarata di 4.000 chilometri, contro un obiettivo americano sull’isola di Diego Garcia. G7 chiede a Teheran la fine «immediata e senza condizioni» degli attacchi. 🔗 Leggi su Open.online

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