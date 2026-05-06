Secondo fonti statunitensi, le trattative tra gli Stati Uniti e l’Iran sarebbero prossime a concludersi con la firma di un accordo scritto di una pagina, volto a mettere fine al conflitto in corso. La notizia ha portato a un calo significativo del prezzo del petrolio e a un aumento dei mercati azionari. La Casa Bianca conferma che si stanno facendo progressi verso un’intesa tra le due parti.

La Casa Bianca ritiene che si stia avvicinando a un accordo con l’Iran su un memorandum d’intesa di una pagina per porre fine alla guerra. Lo riferisce Axios citando fonti informate. Sarebbe anche stato fissato un quadro per negoziati nucleari più dettagliati. Gli Stati Uniti si aspettano risposte iraniane su diversi punti chiave nelle prossime 48 ore. A condurre il negoziato sul memorandum di una pagina, in 14 punti, sono Steve Witkoff e Jared Kushner per parte americana e diversi funzionari iraniani, sia direttamente che attraverso i mediatori. Il testo dichiarerebbe la fine della guerra nella regione e l’inizio di un periodo di 30 giorni di negoziati su un accordo dettagliato per aprire lo stretto di Hormuz, limitare il programma nucleare iraniano, revocare le sanzioni statunitensi e rilasciare gradualmente i fondi iraniani congelati.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Axios: Usa-Iran vicini al memorandum per la fine della guerra. Crolla il petrolio, volano le Borse

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