Crisi aerea | 40mila voli cancellati e il jet fuel raddoppia

Dal 28 febbraio, il conflitto in Medio Oriente ha causato la cancellazione di circa 40.000 voli, creando una crisi senza precedenti nel settore del trasporto aereo. Contestualmente, il prezzo del carburante per aerei è raddoppiato, aggravando la situazione. La sospensione dei voli ha interessato numerose rotte internazionali, con ripercussioni sui voli programmati e sulle compagnie aeree di tutto il mondo.

Il conflitto in Medio Oriente ha generato un blocco totale di 40.000 voli cancellati dal 28 febbraio, scatenando una crisi senza precedenti per il trasporto aereo globale. Lo sconvolgimento deriva dall’operazione militare Epic Fury che ha chiuso lo spazio aereo regionale e fatto raddoppiare il prezzo spot del carburante per aviazione. Le compagnie aeree subiscono crolli azionari a doppia cifra mentre il differenziale di raffinazione schizza da 25 a 100 dollari al barile. I vettori europei cercano riparo nei contratti di copertura finanziaria, diversamente dai concorrenti americani che trasferiscono i costi sui biglietti. Lo shock dei prezzi e la crisi dei mercati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Aerei, 40mila voli cancellati e stangata jet fuelL’operazione «Epic Fury» sta sconvolto il mondo del trasporto aereo facendo crollare drasticamente i titoli azionari delle compagnie aeree. Nonostante qualche timido tentativo di ripresa dei vettori d ... msn.com

Guerra in Iran, il caos voli è costato più di 2 miliardi di euro alle compagnie aereeOltre a ritardi e cancellazioni, tra le conseguenze si teme anche un aumento del prezzo dei biglietti aerei. In cinque giorni sono rimasti a terra oltre 40mila viaggiatori in partenza ... quifinanza.it

