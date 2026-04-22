In Europa si registra una carenza di jet fuel che ha causato cancellazioni di voli. La situazione, legata alle tensioni in Medio Oriente e alla chiusura di Hormuz, ha portato a disagi tra i passeggeri. Le compagnie aeree sono state costrette a sospendere o modificare i suoi programmi di volo, creando difficoltà per chi deve spostarsi. Le normative attuali prevedono specifiche tutele per i viaggiatori in questi casi.

L’estate si avvicina tra mille incertezze per le compagnie aeree. In caso di cancellazioni per mancanza di carburante i passeggeri avranno diritto di “rimborso”. Ecco tutto quello che c’è da sapere. I Paesi dell’Unione Europea importavano infatti circa il 30-40% del loro fabbisogno di jet fuel proprio dal Medio Oriente. Importazioni che tuttavia si sono ormai completamente azzerate a causa del blocco dello Stretto di Hormuz. «Chi verrà da noi potrà contare su garanzie in caso di cancellazioni o ritardo significativo», ha riferito il commissario, con i vettori obbligati a fornire assistenza ai passeggeri malcapitati. Tuttavia, qualora il volo venisse annullato prima della partenza a causa dell’effettiva carenza di combustibile, si ricadrebbe nell’ipotesi delle «circostanze eccezionali», ha avvertito Tzitzikostas.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Carenza di jet fuel in Europa? Ecco cosa spetta ai passeggeri in caso di cancellazione dei voli

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