La Cgil perde sempre più iscritti così fa cassa con gli stranieri

La Cgil sta perdendo iscritti e cerca di compensare questa perdita attirando lavoratori stranieri. Da tempo, la sinistra ripete che gli immigrati svolgono i lavori che gli italiani non vogliono più fare. Questo comportamento viene adottato per incrementare le entrate dell’organizzazione, che si rivolge a nuovi gruppi di lavoratori. La strategia si concentra sull’accoglienza e sull’assistenza a chi proviene dall’estero.

Per anni, la sinistra ha ripetuto come un mantra che «gli immigrati fanno i lavori che gli italiani non vogliono più fare». Tra questi «lavori», ora possiamo includere pure il tesseramento alla Cgil, in particolare alla Federazione lavoratori dell'agro-industria (Flai). Nel 2025, su 232mila iscritti alla categoria, la presenza di lavoratori stranieri è cresciuta da 78mila del 2024 a 81mila, arrivando al 35 per cento del tesseramento complessivo. Sotto la spinta di una simile platea, lo scorso febbraio, è nato così il primo coordinamento nazionale migranti della Flai Cgil, un organismo che unirà i già presenti diciotto coordinamenti...

