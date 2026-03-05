Pos collegato al registratore di cassa scatta l’obbligo | le sanzioni per chi non si adegua

Dal 1° gennaio è in vigore la legge di Bilancio 2025 che introduce nuove disposizioni per il contrasto all’evasione fiscale. A partire dal 5 marzo 2026 diventa obbligatorio collegare il Pos al registratore di cassa, con sanzioni previste per chi non si adegua a questa disposizione. La norma riguarda tutte le attività commerciali e professionali che utilizzano apparecchiature di pagamento elettronico.

Dal 5 marzo 2026 scatta l'obbligo di collegamento Pos al registratore di cassa. Dal 1° gennaio è infatti entrato in vigore quanto previsto dalla legge di Bilancio 2025 nel pacchetto di contrasto all'evasione fiscale. Il collegamento del Pos permetterà la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi pagati con carta. In caso di mancato collegamento o errori nel registro, l'esercente corre il rischio di sanzioni salate. Da quando il Pos deve essere collegato al registratore di cassa? La legge di Bilancio 2025, con il fine di contrastare l'evasione fiscale, ha puntato sull'obbligo di collegamento del Pos al registratore di cassa. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

POS E REGISTRATORE DI CASSA COLLEGATI: REGOLE TECNICHE

