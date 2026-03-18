Emozionandoci con lo sport | ad Arezzo due giorni dedicati al benessere emotivo degli atleti

Arezzo ospita due giorni dedicati al benessere emotivo degli atleti, con l’evento intitolato “Emozionandoci con lo sport”. La manifestazione si svolge il 18 e il 19 marzo 2026, coinvolgendo atleti e professionisti del settore sportivo. Sono previsti incontri e iniziative rivolte a sensibilizzare sull’importanza del supporto emotivo nel contesto sportivo. L’evento si svolge nella città toscana e coinvolge varie discipline sportive.

Arezzo, 18 marzo 2026 – “ Emozionandoci con lo spor t”: ad Arezzo due giorni dedicati al benessere emotivo degli atleti. Arezzo si prepara ad accogliere “Emozionandoci con lo sport”, un’iniziativa promossa dalla Ginnastica Falciai che, il 23 e 24 maggio 2026, porterà in città un ricco programma di attività dedicate al benessere emotivo nello sport. L’evento, primo step di un percorso più ampio, nasce con l’obiettivo di affiancare alla preparazione tecnica degli atleti un’attenzione sempre più strutturata alla sfera psicologica ed emotiva, elemento oggi imprescindibile nella crescita sportiva e personale. Durante le due giornate sono previste... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Emozionandoci con lo sport”: ad Arezzo due giorni dedicati al benessere emotivo degli atleti Articoli correlati Leggi anche: "La prevenzione scende in piazza", due giorni dedicati alla salute e al benessere Leggi anche: L’Associazione Euexia si presente ad Arezzo con un incontro dedicato a sport, prevenzione e benessere