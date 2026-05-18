Recentemente è diventata virale un’immagine creata tramite intelligenza artificiale che ritrae un ex Presidente degli Stati Uniti nei panni di un agente segreto. L’immagine, condivisa sulla piattaforma X, ha suscitato reazioni di indignazione tra gli utenti. Lo sfondo politico e la notorietà della figura rappresentata hanno alimentato le discussioni online, mentre la scena raffigura un’interpretazione artistica che mescola elementi di cultura pop e politica. La diffusione di questa immagine ha portato a confronti e commenti sulla rappresentazione pubblica e le immagini digitali.

“ Make America Great Again “. Questo è lo slogan politico di Donald Trump, il due volte Presidente degli Stati Uniti. Lo stesso che utilizza i social per promuovere iniziative, trovate parodiche, riflessioni ciniche e stridenti. Stavolta – dopo aver vestito i panni di tante figure con l’IA (addirittura quelle del Papa) – sarebbe stato il turno del personaggio di James Bond. Sabato sera la pubblicazione dell’immagine, con lo slogan sovrapposto, che ha scatenato un’onda di indignazione. Vediamo perchè. Una nuova immagine dalla Casa Bianca. Donald Trump ha condiviso sui social media immagini generate dall’intelligenza artificiale che lo ritraggono vestito da Papa e come una figura cristologica intenta a guarire un malato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Cosa ci fa Donald Trump nei panni di James Bond? Su X l’immagine in IA che scatena indignazione

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SNL Cold Open Sees Ghost Of Jeffrey Epstein Haunt Donald Trump As Dark Jokes Leave Viewers Shocked

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