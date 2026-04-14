Disgustoso e inaccettabile | l’immagine Ai di Donald Trump che guarisce i malati scatena la rivolta negli Stati Uniti

Un’immagine diffusa sui social mostra il presidente degli Stati Uniti raffigurato vestito come una figura biblica mentre si prende cura di persone malate. La pubblicazione ha scatenato reazioni forti, con alcuni commentatori che la definiscono offensiva e inappropriata. La conduttrice di un’ampia emittente televisiva ha criticato duramente la scelta, definendola disgustosa e inaccettabile, sottolineando la sua opinione che nulla possa essere paragonato a Gesù.

“Nulla conta più di Gesù. Un post francamente disgustoso ed inaccettabile”. È in questo modo che Isabel Brown, conduttrice dell’emittente Fox News ha commentato l’immagine pubblicata dal presidente statunitense Donald Trump che ritraeva lui stesso vesti bibliche. Il contenuto, generato con l’Intelligenza artificiale, era stato diffuso nelle stesse ore in cui il tycoon stava attaccando Papa Leone XIV, definendolo “debole”. Il post è poi stato cancellato, e Trump è stato costretto ad una parziale marcia indietro: “Ero io in veste di medico che guarisce le persone”. (ANSA FOTO) – Notizie.🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - “Disgustoso e inaccettabile”: l’immagine Ai di Donald Trump che guarisce i malati scatena la rivolta negli Stati Uniti Mentre bombarda l’Iran, Trump dice che “è il benvenuto a partecipare ai Mondiali negli Stati Uniti”Il numero uno della FIFA Gianni Infantino ha incontrato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ricevendone rassicurazioni circa la... Donald Trump afferma che gli Stati Uniti potrebbero uscire dalla NatoAlla domanda se intendesse rimettere in discussione l’adesione del suo paese alla Nato al termine della guerra, Trump ha risposto: “Oh sì, direi che... Donald Trump si crede papa e sembra voler spodestare papa Leone XIV. Lo fa con un lungo post sul suo social Truth in cui definisce il pontefice un “debole sul fronte della criminalità e pessimo in politica estera”. Di Salvatore Cannavò - facebook.com facebook Dopo l’attacco di Donald Trump al Papa, tanti sono stati gli interventi a difesa del Pontefice da parte del mondo politico italiano. “Trovo inaccettabili le parole del presidente Trump nei confronti del Santo padre. Il Papa è il capo della chiesa cattolica, ed è giusto x.com