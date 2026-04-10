James Bond sta per tornare | chi ne vestirà i panni? Ecco cosa sappiamo
Un nuovo capitolo sta per iniziare nel mondo dell’intrattenimento con il ritorno di un personaggio iconico. L’agente segreto, noto per le sue avventure e la sua identità sconosciuta, sarà interpretato da un nuovo attore. La produzione ha annunciato che le riprese sono in corso, ma non sono stati ancora rivelati dettagli sul cast o sulla data di uscita. Restano ancora molte domande sulla direzione che prenderà questa nuova avventura.
L’ agente segreto 007, al nobile servizio di sua maestà la regina, sta per tornare con una nuova missione segretissima. Sono mesi che zampillano i pronostici sui social media riguardo l’interprete che vestirebbe i panni del nuovo James Bond ma nessuna conferma. Facciamo chiarezza sul cast, le novità e il volto che con con più probabilità sarà il nuovo agente segreto. L’erede di Daniel Craig. Daniel Craig ha detto addio nel 2021. Da allora: nessun attore scelto, nessun copione finito, nessuna data di uscita. Eppure qualcosa finalmente si muove. Ecco a che punto siamo davvero con i casting del nuovo James Bond. Circolano tantissimi nomi, uno tra questi è quello di Regé-Jean. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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