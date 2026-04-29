Mercatino del Calcit a Ceciliano raccolti quasi 15mila euro

Al mercatino organizzato dal Calcit a Ceciliano nel 2026 sono stati raccolti 14.826,20 euro, con una partecipazione numerosa. L'evento ha visto anche il coinvolgimento di diverse iniziative collaterali, che hanno riscosso apprezzamento tra i partecipanti. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle normative vigenti e ha visto la presenza di numerosi cittadini. La somma raccolta sarà destinata alle attività dell'associazione.

Sono stati raccolti quasi 15mila euro, per l'esattezza 14.826,20 euro. C'è stata grande partecipazione al mercatino di Ceciliano 2026 organizzato dal Calcit ed apprezzamento per tutte le iniziative collaterali.“Un clima gioioso in una giornata splendida ed un luogo reso magico dai collaboratori.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: Mercatino di Ceciliano, il Calcit raccoglie 14.826 euro Leggi anche: Quasi 15mila multe e un milione di euro: l’autovelox che gonfia le casse del Comune Altri aggiornamenti Temi più discussi: Mercatino del Calcit il 26 aprile; Franco Palazzini: Così nel 1978 ideai il Mercatino dei Ragazzi del Calcit. Una storia che continua; Per il 25 aprile doppio appuntamento per il Calcit Valdarno; Calcit, domenica 26 aprile torna il Mercatino di Ceciliano. Franco Palazzini: Così nel 1978 ideai il Mercatino dei Ragazzi del Calcit. Una storia che continuaFranco Palazzini, ideatore del Mercatino dei Ragazzi del Calcit, si racconta mentre Arezzo si prepara a colorarsi nuovamente di solidarietà. Domenica 10 maggio, le piazze del centro storico torneranno ... corrierediarezzo.it Mercatino di Ceciliano, il Calcit raccoglie 14.826 euroArezzo, 29 aprile 2026 – Il Calcit informa che sono stati raccolti euro 14.826,20. Grande partecipazione al mercatino di Ceciliano 2026 ed apprezzamento per tutte le iniziative collaterali. Un clima g ... lanazione.it Il 26 aprile a Ceciliano, in occasione del mercatino CALCIT, si è svolta la camminata organizzata con Nuove Acque a sostegno della ricerca e della prevenzione oncologica. Scopri l’iniziativa, scorri il post! #NuoveAcque - facebook.com facebook