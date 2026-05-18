Corti in Opera ottava edizione da record a Lucera | premiati quattro cortometraggi
L'ottava edizione di Corti in Opera si è conclusa il 16 maggio 2026 a Lucera, attirando un numero record di spettatori. Quattro cortometraggi sono stati premiati durante la cerimonia di chiusura, che si è svolta al termine della manifestazione. La kermesse ha visto la partecipazione di diversi registi e produttori, con proiezioni che si sono svolte nel centro cittadino. La rassegna ha confermato il suo ruolo come uno degli appuntamenti principali dedicati ai cortometraggi nella regione.
L'ottava edizione di Corti in Opera, il festival di cortometraggi di Lucera, si è conclusa il 16 maggio 2026 con una straordinaria affluenza di pubblico. La manifestazione, organizzata dal Cineteatro dell'Opera dal 13 al 16 maggio, ha confermato il suo ruolo di appuntamento culturale di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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