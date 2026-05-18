Corti in Opera ottava edizione da record a Lucera | premiati quattro cortometraggi

L'ottava edizione di Corti in Opera si è conclusa il 16 maggio 2026 a Lucera, attirando un numero record di spettatori. Quattro cortometraggi sono stati premiati durante la cerimonia di chiusura, che si è svolta al termine della manifestazione. La kermesse ha visto la partecipazione di diversi registi e produttori, con proiezioni che si sono svolte nel centro cittadino. La rassegna ha confermato il suo ruolo come uno degli appuntamenti principali dedicati ai cortometraggi nella regione.

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