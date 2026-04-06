Cortometraggi da 26 Paesi del mondo torna il festival Corti da Sogni

Dal 13 al 18 aprile a Ravenna si terrà la 27ª edizione del festival internazionale

A Ravenna, dal 13 al 18 aprile, si svolgerà la 27esima edizione del festival internazionale Corti da Sogni - Antonio Ricci. Le proiezioni inizieranno al cinema Mariani lunedì 13 aprile, per poi proseguire da martedì 14 a sabato 18 aprile al Teatro Rasi. Un ulteriore appuntamento è annunciato in estate, all’Arena del Sole di Lido di Classe, con i corti a tema ambientale della sezione Green Planet. Per quanto riguarda il concorso internazionale, sono stati ben oltre 1.000 cortometraggi giunti in selezione. Durante le sei giornate saranno proiettati corti provenienti da 26 paesi: Francia, Polonia, Turchia, Paesi Bassi, Estonia, Regno Unito,... 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Torna il Castiglioni film festival. Dal concorso cortometraggi alla novità dei documentaridi Laura Lucente Le Logge Vasariane, il Cassero, il Teatro Mario Spina: per quattro giorni i luoghi simbolo di Castiglion Fiorentino diventano set di...

Napoli, al via NAFAFE’: il festival internazionale dei cortometraggi torna dal 9 al 12 marzoParte lunedì 9 marzo a Napoli la seconda edizione di NAFAFE’ – Napoli Film and Audiovisual Festival, rassegna internazionale dedicata ai...

Cortometraggi. Presentata la 27^ edizione del festival internazionale Corti da Sogni–Antonio Ricci

Temi più discussi: Corti da Sogni a Ravenna: si annuncia un festival dei grandi numeri e dei tanti giovani; Torna per la 27esima edizione il festival Corti da Sogni – Antonio Ricci; ’Corti da sogni’, mille opere in concorso; Oltre mille cortometraggi da tutto il mondo per la 27esima edizione del festival Corti da Sogni.

Oltre 1000 cortometraggi da 26 Paesi: a Ravenna torna il festival Corti da SogniDal 13 al 18 aprile torna il Festival Corti da Sogni 2026 a Ravenna: date, programma e cortometraggi da 26 Paesi ... ravennanotizie.it

27^ edizione per il Festival Corti da Sogni – Antonio Ricci: oltre mille film arrivati da 26 Paesi27^ edizione per i Corti da Sogni - Antonio Ricci. Il festival di cortometraggi di Ravenna propone quest’anno 70 proiezioni, dal 13 al 18 aprile, al Teatro Rasi e al Cinema Mariani, con un ulteriore a ... ravennawebtv.it

#scuola / #concorsi PREMIO LUCA DE NIGRIS Concorso per cortometraggi realizzati in ambito scolastico aperto a tutte le scuole sul territorio nazionale: bit.ly/premiolucadenigris2026 Le scuole primarie e secondarie di tutto il territorio nazionale possono pa facebook