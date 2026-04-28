Festa del Cinema di Rimini al via l’ottava edizione | tra i premiati Paolo Sorrentino e Fabio De Luigi

L’ottava edizione della Festa del Cinema di Rimini si svolge dal 21 al 24 maggio, con un’anteprima il giorno precedente. La manifestazione celebra il mondo del cinema, con premi assegnati a registi e attori, tra cui il regista premio Oscar e l’attore protagonista di una nota commedia. La rassegna comprende proiezioni, incontri e premi, offrendo uno sguardo sull’industria cinematografica e sulla sua evoluzione.

Torna a Rimini la magia del grande schermo vista attraverso la lente dell'impresa e dell’industria. Dal 22 al 24 maggio, con un’anteprima il 21 maggio, si terrà l’ottava edizione de “La Settima Arte Cinema e Industria”. In programma proiezioni speciali, masterclass, tour felliniani, una mostra.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Al Cinema, “Un bel giorno”: i saluti in sala a Napoli di Fabio De LuigiLa morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend Dal 5... Leggi anche: DAL 5 MARZO AL CINEMA “UN BEL GIORNO”, PER LA REGIA DI FABIO DE LUIGI Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Nonantola Film Festival: compie 20 anni la festa del cinema e dei cortometraggi, presentato il programma 2026; Nonantola Film Festival, compie vent'anni la festa del cinema e dei cortometraggi; Roma Città Aperta alla Casa del Cinema per la Festa della Liberazione; In Irlanda si apre la quinta edizione del Festival del cinema italiano. FESTA DEL CINEMA DI ROMA 2025/ La vittoria de La mia famiglia a Taipei nel concorso ben ripensatoLa Festa del Cinema di Roma numero 20 ha chiuso i suoi battenti portando a casa una buona edizione dal punto di vista della qualità media dei film, specie quelli del concorso (che sono i film per cui ... ilsussidiario.net Festa del Cinema di Roma: miglior film a Left-Handed Girl, ecco tutti i premiAssegnati i premi della 20esima edizione della Festa del Cinema di Roma. Miglior film all'opera di Shih-Ching Tso Si è conclusa la ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma. A Left-Handed ... it.euronews.com Il Politeama Italia si unisce alla grande festa del Cinema ABC di Bari, che nel 2026 compie cinquant'anni di attività. In sinergia con altre realtà cinematografiche di Puglia e... Leggi l'articolo - facebook.com facebook