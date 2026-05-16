Eurovision 2026 3mila manifestanti filo-palestinesi protestano a Vienna contro la partecipazione di Israele Le autorità hanno predisposto controlli rafforzati

Nella giornata del Grand Final di Eurovision 2026, a Vienna si sono riuniti circa 3.000 manifestanti filo-palestinesi che hanno protestato contro la partecipazione di Israele alla manifestazione musicale. Le autorità hanno rafforzato i controlli nelle aree interessate per garantire la sicurezza. La protesta si è svolta nel centro della città, con manifestanti che hanno esposto striscioni e slogan a sostegno della Palestina. La manifestazione si è svolta mentre il concerto principale è iniziato alle 21.

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Nel giorno del Grand Final di Eurovision Song Contest 2026, al via dalle 21, è in corso Vienna la manifestazione di solidarietà con la Palestina. Attorno alla Wiener Stadthalle è stato imposto un rafforzato dispositivo di sicurezza. Secondo stime riportate dai media austriaci, al corteo stanno partecipando circa 3mila persone. Il punto d’incontro nella zona della Westbahnhof, da dove i manifestanti hanno avviato il corteo attraversando diversi quartieri della città. Il percorso prevede il passaggio lungo la Mariahilfer Straße e nell’area della Stadthalle, sede dell’evento musicale, per concludersi all’Arik-Brauer-Park. Sul posto è visibile un ampio dispiegamento di forze dell’ordine, impegnate nella gestione della sicurezza e della viabilità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Eurovision 2026, 3mila manifestanti filo-palestinesi protestano a Vienna contro la partecipazione di Israele. Le autorità hanno predisposto controlli rafforzati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Eurovision Song Contest 2026 - Second Semi-Final - Live from Vienna | Vote at esc.vote Sullo stesso argomento Eurovision 2026: le polemiche e il boicottaggio contro la partecipazione di Israele al contest Proprio in questi giorni si sta svolgendo l’Eurovision Song Contest a Vienna, città che ospita il festival nel 2026. Eurovision 2026, concerto di protesta a Vienna contro IsraeleMentre l’Eurovision Song Contest 2026 entra nel vivo a Vienna, nella capitale austriaca si è svolto un concerto di protesta contro la partecipazione...