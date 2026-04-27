Corsi di laurea delle professioni sanitarie in convenzione tra l’Uniba e l’Aouc Policlinico | patto di intesa tra i sindacati e gli ordini

I rappresentanti dei sindacati del settore sanitario, gli ordini delle professioni sanitarie e i professionisti dell’ospedale universitario si sono incontrati in assemblea per discutere del ruolo del personale assegnato all’attività didattica. La riunione ha riguardato in particolare il contributo fornito dal personale di comparto impegnato in incarichi didattici, senza fare riferimento a nomi o dettagli specifici.

I Sindacati del Comparto Sanità, gli Ordini delle Professioni Sanitarie e i dipendenti professionisti sanitari dell’Azienda Ospedaliero Universitaria, si sono riuniti in Assemblea per una approfondita disamina sul contributo didattico del personale di comparto assegnatario di incarico didattico.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Sanità, firmata la convenzione tra Guardia di Finanza e Aziende sanitarie: i dettagliLe prime aree specialistiche coinvolte, attive entro due mesi dalla sottoscrizione, sono: Cardiologia, Ginecologia, Dermatologia, Urologia. Leggi anche: Patto sulla Sanità tra Regione e sindacati. Nasce il board dei direttori delle Ausl Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Open Day | Corso di Laurea in Matematica; Nuovo bando per attività di tutorato a studenti detenuti; Nuovi corsi di laurea 2026: guida tra meccatronica e formazione; UniUd, a Gorizia l’Open day per gli studenti delle scuole superiori. Corsi di laurea delle Professioni sanitarie triennali dell’Università di Siena, il test di ammissioneArezzo, 5 settembre 2024 – Si è tenuto il 5 settembre il test per l’ammissione ai Corsi di laurea delle Professioni sanitarie triennali dell’Università di Siena per l’anno accademico 2024/25. Sono ... lanazione.it Corsi di Laurea delle 23 Professioni Sanitarie: 37 mila posti a bando. Arriva il decreto del MurAl via le iscrizioni all’esame di ammissione dell’8 settembre nelle 41 Università statali. Il totale di 36.923 posti per l'anno accademico 2025-2026 previsti dalla Università per le 23 Professioni è ... quotidianosanita.it L'inquinamento dei nostri corsi d'acqua ha raggiunto livelli allarmanti e invisibili, con conseguenze devastanti che non avremmo mai potuto immaginare. La presenza di residui di sostanze stupefacenti, come la cocaina, nei fiumi non è una leggenda metropolit - facebook.com facebook