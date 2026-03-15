A Roma si sono conclusi gli Stati generali della FNO TSRM e PSTRP, la Federazione nazionale degli Ordini delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Durante l'evento, si è aperto un confronto con rappresentanti del Governo, del Parlamento e delle Regioni in merito alla legge delega per il riordino del settore. La discussione ha coinvolto diversi professionisti del settore sanitario.

Si sono conclusi gli Stati generali della Federazione nazionale degli Ordini delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (FNO TSRM e PSTRP), in cui è stato lanciato un confronto con Governo, Parlamento e Regioni sulla legge delega per il riordino del settore. L’evento ha riunito presidenti di Ordini territoriali, commissioni di albo nazionali e oltre 165 mila professionisti delle 18 professioni sanitarie, focalizzandosi su carenze di personale, formazione e valorizzazione economica. Il ministro della Salute Orazio Schillaci, in un videomessaggio, ha sottolineato come il DDL sulle professioni sanitarie affronti “nodi centrali come la carenza di personale, l’evoluzione delle competenze, l’aggiornamento formativo e le opportunità di crescita professionale”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Stati Generali FNO TSRM e PSTRP: il futuro delle professioni sanitarie al centro del dibattito a Roma

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