Questa mattina, 83 ciclisti si sono messi in sella per una corsa che attraversa il Friuli, con l’obiettivo di onorare la memoria delle vittime del terremoto del 1976 e promuovere la solidarietà verso Haiti. La manifestazione coinvolge atleti provenienti da diversi paesi, tra cui rappresentanti di nazioni come il Sudafrica. La corsa si svolge su un percorso che collega le località della regione, con tappe che si concentrano sui temi della memoria storica e dell’assistenza umanitaria.

?? Punti chiave Come può il ricordo del terremoto del 1976 aiutare Haiti? Chi sono gli atleti internazionali che hanno unito il Friuli al Sudafrica? Dove vengono utilizzati concretamente i fondi raccolti durante la gara? Perché la partenza è stata scelta proprio nel cratere del sisma??? In Breve 83 ciclisti da 5 nazioni hanno partecipato alla manifestazione a Gemona del Friuli. Miran Kovacic ha vinto la Granfondo mentre Wladimir Cuaz ha vinto il Mediofondo. L'evento commemora il cinquantesim . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Corsa per Haiti: 83 ciclisti pedalano tra memoria e solidarietà

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