A Gemona ciclismo e solidarietà | ecco la 33ª edizione della Corsa per Haiti

Si è tenuta alla sede di Gemona dell’Università di Udine, che ospita i corsi di laurea in scienze motorie, la presentazione della 33ª edizione della "Corsa per Haiti", in calendario per domenica 17 maggio. Con una numerosa e attenta rappresentanza di studenti, erano presenti il campione del mondo.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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