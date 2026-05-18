Corriere dello Sport | Conte-Napoli il futuro resta un rebus | Il presidente conosce già il mio pensiero

A Napoli si discute ancora del futuro di Antonio Conte, con il tecnico che afferma che il presidente conosce già il suo pensiero. La qualificazione in Champions League è ormai certa e il secondo posto sembra a portata di mano, ma le questioni contrattuali e le decisioni future rimangono in sospeso. La situazione tra l’allenatore e la società continua a essere oggetto di attenzione, mentre si aspetta una risoluzione definitiva sulla prosecuzione del rapporto.

"> PISA — La Champions League è finalmente aritmetica, il secondo posto è a un passo, ma a Napoli il tema dominante resta inevitabilmente il futuro di Antonio Conte. Dopo il netto successo contro il Pisa, il tecnico azzurro ha scelto parole profonde, calibrate e dense di significati, alimentando ulteriormente i dubbi sulla sua permanenza sulla panchina partenopea. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il giorno della festa europea si è trasformato immediatamente nel giorno delle riflessioni sul domani. Secondo Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, Conte ha affrontato pubblicamente l’argomento con lucidità, senza però sciogliere definitivamente i nodi legati alla prossima stagione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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