Dopo la qualificazione matematica del Napoli alla prossima Champions League, l'ex premier ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn, affermando che il presidente conosce il suo pensiero da circa un mese. La conversazione si è concentrata su temi legati alla squadra e alle decisioni recenti, senza ulteriori dettagli sui contenuti delle discussioni. La notizia si inserisce in un contesto di attenzione mediatica verso le dinamiche interne alla società sportiva.

Vi siete qualificati oggi aritmeticamente alla prossima Champions League. Ci racconti a cuore aperto com’è stato quest’anno, tra l’obiettivo raggiunto e lo scudetto sfumato?“Guarda, io alla prima intervista che abbiamo fatto a Dimaro ho avvertito un po’ tutti dicendo che quest’anno sarebbe stata un’annata complessa. Sono rimasto anche per questo motivo, perché sapevo che sarebbe stata un’annata complessa visto che sarebbero dovuti arrivare per forza di cose tanti giocatori. Perché prima avevamo una rosa, abbiamo vinto uno scudetto, una rosa veramente molto molto organizzata. Quando arrivano poi tanti giocatori diventa difficile. Al tempo stesso non avevo previsto il discorso degli infortuni così gravi, perché poi, ripeto, non sono infortuni muscolari, stiamo parlando di infortuni gravi di 4-5 mesi che non dipendono da niente e da nessuno. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Conte: “Il presidente conosce il mio pensiero da un mese”

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