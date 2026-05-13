Il confronto tra il presidente di una società calcistica e l’allenatore è stato posticipato, lasciando ancora in sospeso il futuro di quest’ultimo. La discussione riguardava questioni legate alla gestione della squadra e ai progetti per la prossima stagione. La situazione rimane in sospeso, con nessuna comunicazione ufficiale riguardo a una possibile risoluzione o a nuovi incontri. La decisione finale non è ancora stata annunciata pubblicamente.

"> Il confronto decisivo tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte è soltanto rimandato. Prima bisognerà blindare matematicamente la qualificazione alla prossima Champions League, poi arriverà il momento della verità sul futuro della panchina azzurra. È questo lo scenario raccontato da Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, con il Napoli ancora sospeso tra presente e programmazione della stagione del centenario. Secondo quanto riportato da Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, il summit tra De Laurentiis e Conte avverrà soltanto dopo la conquista aritmetica della Champions. Le parti continueranno a parlarsi anche nei prossimi giorni, ma ogni decisione definitiva verrà presa solo quando il traguardo europeo sarà ufficialmente raggiunto.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Il futuro di Conte è un rebus”

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